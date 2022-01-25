Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 03:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
[Fotoğraf: AA]
Karaman Belediyesi, şehir genelinde hakim olan yoğun kar yağışı ve hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesi nedeniyle sokak hayvanlarını unutmadı.
Karaman Belediyesine bağlı ekipler, yoğun kar yağışı nedeniyle sokakta yaşayan sokak hayvanları için daha önce belirlenen yemleme istasyonlarına ve doğaya yem bıraktı.
Belediyeden yapılan açıklamada, "Şehir genelinde bulunan yemleme istasyonları ekipler tarafından sürekli kontrol edilerek yem bırakılıyor. Diğer yandan merkeze uzak alanlarda yaşayan ve yem bulamayan sokak canları için ise sürekli olarak doğaya yem bırakılıyor." ifadesine yer verildi.
Etiketler: Karaman Sokak Hayvanları
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