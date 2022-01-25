Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 03:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de araçları kara saplanarak mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'nin Yığılca ilçesinde aracı kara saplanarak mahsur kalan iki kişi kurtarıldı.
Hasanlar Barajı mevkisinde araç içerisinde iki kişinin mahsur kaldığı ihbarını alan Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye gitti.
Ekipler, bulunduğu yerden çıkamayan aracı halat yardımıyla çekerek kurtardı.
Mahsur kalan 2 vatandaşın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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