Samet S. (69) ile Kamuran B. (68) böbrek taşı şikayetiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine (SEAH) başvurdu.

Hastalar, SEAH Üroloji Kliniğinde sırtlarından açılan bir santimetrelik delikten kapalı yöntemle ameliyat edildi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis ve ekibi tarafından "perkütan nefrolitotomi" tekniğiyle birer gün arayla ameliyat edilen hastaların böbrekleri 200 gram ağırlığındaki 1200 taştan temizlendi.

Doç. Dr. Halis, yaptığı açıklamada, böbreklerde meydana gelen taşlaşmaların yaygın görülen bir hastalık olduğunu belirtti.

Bu gibi durumların farkına varılmazsa zamanla böbrek yetmezliğine kadar ilerleyebildiğine işaret eden Halis, "Ameliyat ettiğimiz iki hastamızın da tüm böbreği taşla çevrili haldeydi. Kapalı yöntemle sırt bölgesinden bir santimetrelik bir kesiyle girerek hastalarımızın tüm taşlarını tek seferde çıkardık. Deneyimli ellerde bu ameliyatların yapılması hastaya çok büyük faydalar sağlıyor. Hastanede kalış süresinin azalması ve kesi olmaması hastanın üç günlük süreç sonunda ameliyat olmamış gibi evine taburcu olabilmesi, bu ameliyatın en önemli özelliği." ifadelerini kullandı.

Taburcu edilen iki hasta, doktorlara ve hastane personeline teşekkür etti.