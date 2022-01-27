Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının gece saatlerinden itibaren kentte buzlanma ve don olayı tehlikesi oluşturacağı belirtildi.

Bu nedenle engelli ve hamile kamu çalışanları 28 Ocak'ta idari izinli sayılacak.

Kent genelinde yaygın eğitim kursları ile eğitim faaliyetlerinin sürdürüldüğü diğer kursların eğitimlerine, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kurs merkezleri, motorlu taşıt sürücüleri kurs merkezleri ile bünyesinde kulüp çalışması yapacak anaokullarındaki eğitim faaliyetlerine de aynı günde 1 gün süreyle ara verilmesine karar verildi.