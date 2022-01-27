Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 17:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta kamu çalışanlarına 1 gün idari izin
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Zonguldak'ta yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına 1 gün idari izin verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının gece saatlerinden itibaren kentte buzlanma ve don olayı tehlikesi oluşturacağı belirtildi.
Bu nedenle engelli ve hamile kamu çalışanları 28 Ocak'ta idari izinli sayılacak.
Kent genelinde yaygın eğitim kursları ile eğitim faaliyetlerinin sürdürüldüğü diğer kursların eğitimlerine, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kurs merkezleri, motorlu taşıt sürücüleri kurs merkezleri ile bünyesinde kulüp çalışması yapacak anaokullarındaki eğitim faaliyetlerine de aynı günde 1 gün süreyle ara verilmesine karar verildi.
Etiketler: Buzlanma Kar Yağışı Zonguldak
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