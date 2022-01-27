Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 17:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarını yakalamak amacıyla çalışma başlattı.
Ekipler, merkez Seyhan ilçesinde yaptıkları baskınlarda, reçeteyle satılması gereken 132 hap, 10 gram sentetik uyuşturucu, pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.C, A.K. ve B.B, jandarma karakoluna götürüldü.
Etiketler: Adana Uyuşturucu
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