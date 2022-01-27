Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 17:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Polis ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor
[Fotoğraf: İHA]
Sivas’ta polis ekiplerince yapılan operasyonlarda binlerce kaçak sigara ele geçirilirken 1 kişi yakalandı.
Sivas’ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte gerçekleşen kaçakçılık olaylarını engellemeye yönelik operasyon gerçekleştirildi.
İl merkezinde bulunan bir adreste ve eklentilerinde gerçekleştirilen aramada 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 145 kg kıyılmış tütün, 26 bin 400 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 18 bin 400 adet boş makaron ele geçirildi.
Olayla alakalı 1 şahıs hakkında işlem yapıldı.
Etiketler: Kaçakçılık Makaron Sivas
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