Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 17:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çarşamba'da yoğun kar yağışı nedeniyle iş yerinin sundurması çöktü
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bir iş yerinin sundurması çöktü.
Çarşamba Sanayi Sitesi'nde yoğun kar yağışının ardından gece saatlerinde bir iş yerinin sundurması, karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.
Çökme sonucu iş yerinin önünde bulunan araçlarda hasar oluştu.
Etiketler: Samsun Kar Yağışı
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