Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında Kocasinan ilçesinde bir şahsın evine operasyon düzenlendi.

Şahsın ev ve aracında yapılan aramada, 95 bin 600 adet boş/dolu bandrolsüz makaron, 1 adet dijital dolum makinası ve 40 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yürütülen faaliyetler, kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecek.