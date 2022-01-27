Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 17:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Jandarmadan tütün operasyonu
[Fotoğraf: İHA]
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 40 kilo kıyılmış tütün ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında Kocasinan ilçesinde bir şahsın evine operasyon düzenlendi.
Şahsın ev ve aracında yapılan aramada, 95 bin 600 adet boş/dolu bandrolsüz makaron, 1 adet dijital dolum makinası ve 40 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yürütülen faaliyetler, kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecek.
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