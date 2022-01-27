Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), yoğun kar yağışı nedeniyle çatısında kar yükü artan Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin biletleme ve kısmi bekleme alanını vatandaşların kullanımına dün itibariyle kapadı.

Uygulamadan ötürü vatandaşın işlem ve beklemeler sırasında mağdur olmaması için ise bugün terminalde bekleyen vatandaşlara kumanya dağıtımı yapıldı.

Seferler devam ediyor

Şehri etkisi altına alan yoğun kar yağışının günlük hayatı olumsuz etkilememesi için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, mağdur olan vatandaşlara da desteğini sürdürüyor.

Teknik çalışmaların devam ettiği terminalde GBB Zabıta Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü’nün kontrolünde sağlanan tedbirlerle otobüs seferleri sorunsuz sürerken, seferleri için bekleme yapan vatandaşların bu süreçte mağdur olmaması adına ise ek çalışmalar sürdürülecek.