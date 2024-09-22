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Güncel
AA 22.09.2024 09:38

Zonguldak'ta devrilen midibüsteki 9 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta devrilen midibüsteki 9 kişi yaralandı

A.Y'nin kullandığı, Bartın-Karadeniz Ereğli arasında yolcu taşımacılığı yapan midibüs, Soğanlı mevkisinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda devrildi.

Kazada, midibüsteki 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı kara yolunda ulaşım, bir süre kontrollü sağlandı.

Sürücü, ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Öte yandan, kaza yerine gelen İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, ilgililerden bilgi aldı.

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