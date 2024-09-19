Elazığ'da Gaziler Günü kutlandı

Elazığ'da 19 Eylül Gaziler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu çerçevede ilk olarak Gazi Caddesi'nde mehteran ekibi eşliğinde yürüyüş yapıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda başlayan yürüyüş, valilik önünde son buldu. Ardından burada Atatürk anıtına çelenkler bırakıldı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şube Başkanı Namık Bulut, “Nice zaferler gören, bağımsızlığı ve istiklali için vatanını topyekun koruyan, Trablusgarp'da, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta ve hatta Galiçya'da kanıyla vatan toprağını süsleyen bir ecdadın torunuyum ben. Torunu olduğum bu kutlu milletin, beylikten devlet kuran Osman'ı gibi cesur, çağ açıp çağ kapatan Fatih'i kadar kararlı, Anka kuşu gibi küllerimizden doğmamızı sağlayan Mustafa'sı ve daha niceleri gibi bir kahramanı, bir gazisiyim. Bizim muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda, cesaret ve yiğitlik ise şanlı Türk tarihimizde mevcuttur" dedi.

Programa Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, gaziler, kurum müdürleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Milletvekili Erol Keleş, 8. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tamer Atay ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 19 Eylül Gaziler Günü kutlamaları çerçevesinde gazi Gazi Erkan Oral ve ailesini ziyaret etti.