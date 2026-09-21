Soykırımcı İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırı düzenledi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail ordusunun işgal altında tuttuğu Sarı Hat'ın içinde bir iş makinesinin patlayıcının üzerinden geçtiği, olayda yaralanan olmadığı belirtildi.

İsrail'de çıkan Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ise İsrail ordusunun infilak eden patlayıcının ateşkes yürürlüğe girmeden önce mi sonra mı yerleştirildiğini belirleyemediği aktarıldı.

Patlayıcının D9 tipi bir buldozerin üstünden geçmesinin ardından infilak ettiği belirtildi.

Öte yandan Hamas'tan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

"Sarı Hat", Gazze'nin doğusunda İsrail ordusunun işgali altında bulunan bölgeler ile batısında Filistinlilerin bulunmasına izin verilen alanları birbirinden ayıran sınır olarak biliniyor.

İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etmeyi sürdürerek sivilleri ve yerleşim yerlerini hedef alıyor, yıkım faaliyetlerini sürdürüyor ve "Sarı Hat"ı kademeli olarak batıya doğru genişletiyor.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 1394 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 839'u da yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda yaklaşık 74 bin Filistinli yaşamını yitirdi, neredeyse 175 bin kişi de yaralandı.