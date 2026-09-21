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Türkiye
TRT Haber 21.09.2026 23:11

Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar liralık işlemi durduruldu

Fon soruşturması kapsamında Hedef Holding bünyesinde faaliyet gösteren Hedef Yatırım Bankasının 2 milyar liralık para transferi girişimi, MASAK tarafından durduruldu.

Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar liralık işlemi durduruldu

Fon soruşturması kapsamında yeni bir mali hareket tespit edildi. Hedef Holding bünyesinde faaliyet gösteren Hedef Yatırım Bankasının 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli finansal kuruluş Swissquote'un Akbank nezdindeki muhabirlik hesabına 2 milyar TL aktarmak üzere işlem başlattığı belirlendi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yapılan görüşmelerde ise işleme karşılık gösterilen 40,9 milyon doların hesaba henüz geçmediği, söz konusu tutarın ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde olduğu belirtildi.

Bu tespit üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), 2 milyar TL’lik işlemin durdurulmasına karar verdi.

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