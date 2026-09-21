Fon soruşturmasında gözaltı sayısı 17'ye yükseldi

Sermaye piyasasında yaşanan olağan dışı işlemlere yönelik operasyonlar sürüyor. Borsa İstanbul pay piyasasındaki şirket hisseleri mercek altına alındı.

Fonlara yönelik manipülasyon yapıldığına dair kuvvetli şüphe üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Sabah saatlerinde yapılan baskınlarda 15 zanlı gözaltına alındı. Dosyada tutuklu bulunan Muhammed Yarız’ın para hareketleri incelendi.

Selim Dağbaşı’nın 25 Mayıs’ta Yarız’ın İsviçre’deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edildi. Hamza Kablan’ın ise 4 Eylül’de iki işlemde 970 milyon 360 bin lira aktardığı belirlendi.

Dağbaşı ve Kablan gözaltına alındı.