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Güncel
AA 31.08.2023 17:23

Zonguldak'ta bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 2 tutuklama

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çıkan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Zonguldak'ta bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 2 tutuklama

İlçeye bağlı Yeniköy'de, 28 Ağustos'ta çıkan bıçaklı kavgayla ilgili yakalanan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E. ve A.N. tutuklandı.

Şüpheliler E.E.D. ve H.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, K.E. ise savcılıkça salıverildi.

Olay

İlçeye bağlı Yeniköy'de, 28 Ağustos'ta, aralarında husumet bulunan Rıza Akman Çağlayan (30) ile M.E. (52) arasında çıkan bıçaklı kavgada Çağlayan ve yanındaki arkadaşı A.Y. (34) bıçakla yaralanmıştı.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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