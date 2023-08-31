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Güncel
İHA 31.08.2023 16:34

Nevşehir’de servis minibüsü devrildi: 2 yaralı

Nevşehir’de özel bir firmaya ait servis minibüsü yan yattı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Nevşehir’de servis minibüsü devrildi: 2 yaralı

Kaza Yeni Mahalle Üstad Necip Fazıl Bulvarı itfaiye kavşağında meydana geldi.

Erkan İ.’nin kullandığı minibüs aşırı hız nedeniyle önce kaldırıma çarptı, daha sonra da yan yola devrildi. Kazayı gören itfaiye ekiplerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Kazada yaralanan sürücü Erkan İ. ve minibüste bulunan bir kişi Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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