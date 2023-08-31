Nevşehir’de servis minibüsü devrildi: 2 yaralı

Kaza Yeni Mahalle Üstad Necip Fazıl Bulvarı itfaiye kavşağında meydana geldi.



Erkan İ.’nin kullandığı minibüs aşırı hız nedeniyle önce kaldırıma çarptı, daha sonra da yan yola devrildi. Kazayı gören itfaiye ekiplerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Kazada yaralanan sürücü Erkan İ. ve minibüste bulunan bir kişi Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.