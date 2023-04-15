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Güncel
İHA 15.04.2023 17:12

Zonguldaklı balıkçılar yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başladı

Denizlerde av sezonu bugün sona ererken, Zonguldak'ta balıkçılar 1 Eylül'de başlayacak yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başladı.

Zonguldaklı balıkçılar yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başladı

Denizlerde 1 Eylül 2022 tarihinde başlayıp 15 Nisan 2023 tarihinde sona eren balık av sezonunda Zonguldak'ta bin 500 tonun üzerinde balık avlandı.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, balık sezonunun endüstriyel balıkçılık açısından zorlu geçtiğini ifade etti. Hamsinin biyolojik gelişimini sağlayamaması nedeniyle vatandaşın hamsi yiyemediğini söyleyen Kayhan, yeni sezonda hamsi için kota konulması ve düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. Kayhan, yeni sezon için umutlarının yüksek olduğunu, avcılığın ise bilinçli yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Zonguldaklı balıkçılar yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başladı



"Umudumuzu 2023 senesine bıraktık"

Bir taraftan da 1 Eylül 2023 tarihinde başlayacak olan yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başladıklarını ifade eden Ergün Kayhan şunları söyledi:

"2022-2023 sezonu balıkçılık açısından çok güzel geçti. Ancak endüstriyel balıkçılık açısından hamsinin olmamasından dolayı çok iyi geçmedi. Hamsinin biyolojik gelişimini sağlanamamasından dolayı fabrikalara yem olarak gitti. Vatandaşımız bu sene hamsi yiyemedi. Palamut balığı çok oldu, o yüzden ekonomik açıdan katkı sağlamış oldu. Ancak kıyı balığı açısından iyi bir balık sezonu geçmedi. Denizlerimizi çok kirletiyoruz. Ağlarımızdan sürekli çöp çıkıyor. Denize ne kadar çöp atılırsa ağlarımızdan çıkıyor. Balıkçılarımız ağlarla mı uğraşsınlar, balık mı ayıklasınlar? Yeni sezondan beklentimiz balıkçılığa düzenli bir kota düzenlemesi gelir. Bunun yanında aşırı avcılık engellenir. Tekne sayıları azaltılarak, boy küçültmesi yapılarak aşırı avcılığa da engel olmaya çalışacağız bu sene. Zonguldak genelde kıyı balıkçılığı ile geçimini sağlıyor. Bunun da halka yansıması balık yeme açısından çok az oluyor. Kıyı balıkçılığı derken nedir; istavrit, mezgit, bunun gibi balıklardır. Kalkan balığımızı vatandaşımızın yemesi çok zor maalasef, kilosu en az 500 liradan satılıyor. Herkese uygun değil, genelde İstanbul’a gidiyor. Nisanın sonundan sonra barbunculuk başlayacak. Halkımız o zaman daha lezzetli balık yiyecek, daha uygun balık yiyecek ve kesesine uygun olacak. Bildiğiniz gibi halkın balığı başta istavrit, istavrit balığı bile yok. Denizde var ama küçük olduğu için avlanması yasak. Umudumuzu 2023 senesine bıraktık. Denizlerde avlanan hamsinin yüzde 70’i fabrikalara kültür balıkçılığı için yem olarak gidiyor. Üç kilo hamsiden bir kilo kültür balığı, havuz balığı yemi çıkıyor. Bu sene hamsiye eğer kota koyarlarsa halkımız bol bol hamsi yiyecek. Palamut geçen sene çok oldu, yeni sezonda da olacağına inanıyoruz. Balıkçılık açısından güzel bir sezon geçireceğiz. 2023 senesinde umudumuz o. Sezon 1 Eylül 2023'de başlayacak"

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