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Güncel
AA 02.08.2024 14:03

Zonguldak ve Bolu'da Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye yönelik suikasta tepki

Zonguldak ve Bolu'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı, suikasta tepki gösterildi.

Zonguldak ve Bolu'da Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye yönelik suikasta tepki

Zonguldak’ta Yeni Cami önünde akşam namazı sonrası toplanan grup, Heniyye için gıyabi cenaze namazı kıldı ve dua etti.

İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar atan grup, tekbir getirdi.

Grup adına açıklama yapan Sadettin Dede, “Heniyye, özgür Kudüs aşkını şehadetiyle ispat eden Fillistin'deki binlerce mücahitten biri.” dedi.

Öte yandan açıklama sonrası dua eden gruba, yoldan geçenler de eşlik etti.

Programa, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Saadet Partisi İl Başkanı Burak Erol, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bolu

Bolu'da akşam namazının ardından Kadı Camisi’nde toplananlar, Heniyye suikastına tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği Bolu Şube Başkanı Engin Aydın, “İsrail rejimi, İsmail Heniyye'yi şehit ederek hiçbir şey başaramamıştır. Ancak aziz komutan Heniyye çok arzuladığı ve hasretle beklediği şehadet makamına kavuşmuştur." ifadesini kullandı.

Açıklamanın ardından gruptakiler, İzzet Baysal Caddesi üzerinden Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında ellerinde Türk ve Filistin bayrağı taşıyanlar, İsrail aleyhine sloganlar attı.

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