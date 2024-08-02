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Güncel
İHA 02.08.2024 12:42

Tokatlı esnaftan kuşlara su bidonlu koruma

Tokat'ta meydanda bulunan güvercinlere yem vererek mesaisine başlayan bir esnaf, kuşların yemini ezmemesi için su bidonları ile yeme alanını oluşturdu.

Tokatlı esnaftan kuşlara su bidonlu koruma

Tokat'ta esnaflık yapan Ümit Okutan, meydanda bulunan güvercinlere büyük bir özenle bakıyor. Her sabah mesaisine başlamadan önce kuşlara yem vererek gününe başlayan Okutan, vatandaşların kuşların yemini ezmemesi için su bidonları ile yeme alanı oluşturdu.

Güvercin ve serçelere özveriyle bakan Okutan, meydanın yeşil alana dönüştürülmesini talep ediyor.

“Onlar bize Allah’ın emaneti”

Hayvanseverliği ile tanınan Ümit Okutan, “Sokak hayvanlarını seviyorum. Onların bize Allah’ın emaneti olduğunu düşünüyorum. Bunlara bakınca da zevk alıyorum. Sularını döküp yemlerini veriyorum. Kedi ve köpekler için de aynı şeyleri yapıyorum. Kuşlara biraz daha ağırlık veriyorum. Su bulamadıkları için susuz kalıyorlar. O yüzden daha fazla çaba sarf ediyorum. Yesinler, içsinler, aç kalmasınlar. Halk da duyarlı olmaya başladı. Kaplardaki sular bitince vatandaş da doldurmaya başladı. Hem vatandaşlar yemlerin üzerinden geçmesin hem de vatandaş su doldursun diye yapıyoruz. Kışın burası çok kaygan oluyor. İnsanlar çok kötü düşüyor. Burası yeşil alan olsaydı daha iyi olurdu. Kuş yuvası da olsa diğer hayvanların avlanmaması için daha iyi olur” dedi.

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