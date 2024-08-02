Erzurum'da hayvanlarına saman verirken yılanın ısırdığı kadın tedaviye alındı

Şenkaya ilçesinin Gözalan Mahallesi'nde 2'si engelli 3 çocuğuyla yaşayan 61 yaşındaki Saraynaz Ayyıldız, 3 gün önce ahırdaki hayvanlarına saman verdi.

Bu sırada saman balyasından çıkan yılanın sağ ön kolunu ısırması sonucu yaralanan Ayyıldız için yakınları 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Mahalleye gelen ambulansla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın, buradaki müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanenin Acil Yoğun Bakım Servisi'nde yapılan tedavi sonucu hayati tehlikeyi atlatan Ayyıldız, bir süre daha müşahede tutulduktan sonra taburcu edilecek.

Hasta Saraynaz Ayyıldız, ahırdaki saman balyasının içinde büyük bir yılan gördüğünü söyledi.

Hayvanlara saman verdiği sırada yılanın kendisine saldırdığını anlatan Ayyıldız, "Tosun ve danalara saman verdim diğer hayvanlara da verecektim o sırada balyadan çıkan yılan kolumu ısırdı. Yılan çok kabaydı, kolumu ısırdığı yer anında morardı ve şişti." dedi.

Ayyıldız, yaşlı eşinin elinden bir şey gelmediğini, bir an önce iyileşip çocuklarının yanına gitmek istediğini belirterek, "3 gündür buradayım, tedavi ediyorlar, kan alıyorlar. Hastane hizmetlerinden çok memnunum. Allah doktor ve sağlıkçılarımıza zeval vermesin. Burada bana çok iyi bakıyorlar. Yılan kolumu ısırdığında çok korkmuştum. Yaşadıklarım gözümün önünden gitmiyor. İlk günlere göre şimdi çok iyiyim." diye konuştu.

Hastanenin acil tıp asistanlarından Dr. Abdulkadir Ilıca da sağ ön kolundan yılan ısıran hastayı yoğun bakımda tedaviye aldıklarını ifade ederek, "Şimdilik hayati tehlikesi yok ama bölgemizde yılan ısırıkları bazen zehirli olabiliyor. Onun için teyzeyi yakinen takip ediyoruz. Hem kolundaki ödemi, şişliği azaltmak için tedavi ediyor hem de rutin olarak kanlarını takip ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Yılan ısırıklarında hayati tehlike için zaman ve ilk saatler çok önemli"

Yılan ısırmalarında sistemik problemler çıkabildiğini, bu anlamda müdahale sırasında toplumda bilinen bazı yanlışlar olduğuna dikkati çeken Ilıca, şöyle devam etti:

"Yılan zehirini ağız yoluyla çıkarmak çok yanlış, yılan ısırıklarında hemen acil servise başvurulmalı. Hayati tehlike için zaman ve ilk saatler çok önemli. Geç kalındığında yılan zehirliyse bu durum ölümle sonuçlanabiliyor. Acil Yoğun Bakımda ihtiyacı olan hastalara 'venon' dediğimiz panzehir uygulamasında bulunuyoruz."

Hastane başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör de hastaya geçmiş olsun dileğinde bulunarak, havaların ısınmasıyla yılan ve akrep sokması vakalarının olabileceğini, bu tarz durumlarla karşılaşanların hiç vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna gitmesini önerdi.