Kastamonu'da şehit olan polis memuru Ahmet Şahan için tören düzenlendi

İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu.

Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, yaptığı konuşmada şehitlerin ülkenin teminatı olduğunu söyledi.

Ay, "Vatana hizmet için çarpan bu yürekler var oldukça tüm kanunsuzluklarla mücadelemiz devam edecektir. Şehitlik yüce dinimizde peygamberlikten sonra en yüksek manevi mertebedir. Bugün yürüklerimize sığdıramadığımız acıyı azaltmanın mümkün olmadığını çok iyi biliyorum. Üzüntümüz derin, acımız büyütür. Allah hepimize sabır versin." dedi.

Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Törende şehidin ailesi ile aynı çatışmada yaralanan polis memuru Arif Ay, Şahan'ın ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Daha sonra şehidin cenazesi, cenaze aracına konularak memleketi Nevşehir'e uğurlandı.

Törene şehidin ailesi ile çatışmada yaralanan polis memuru Arif Ay, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Fatma Serap Ekmekçi ve Halil Uluay, Belediye Başkan Vekili Hasan Fehmi Taş, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden ile eski bakanlardan Murat Başeskioğlu ve vatandaşlar katıldı.

İnönü Mahallesi Afşin Sokak'ta, dün uyuşturucu suçundan girdiği cezaevinden firar eden İsmail Bayam, bulunduğu eve operasyon düzenleyen polis ekibine silahla ateş açmış, olayda polis memurları Ahmet Şahan ve Arif Ay yaralanmış, zanlı ise özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirilmişti. Hastaneye kaldırılan polis memuru Şahan kurtarılamamıştı.