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Güncel
İHA 29.06.2023 15:19

Zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi

TEM Otoyolu Düzce geçişinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi

Kaza, sabah saatlerinde TEM otoyolu Düzce geçişinde meydana geldi.

Düzce’den Sakarya istikametine seyir halinde olan S.D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sebebi ile güzergah üzerindeki araçlar ani fren yapınca, 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza sebebi ile TEM otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Yaklaşık 20 kilometreye yakın araç trafiği oluşurken, bölgeye giden ekiplerin çalışması ile yol tekrar trafiğe açıldı.

Kazada 3 kişi yaralanarak Hendek ve Düzce’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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