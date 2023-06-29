Parçalı Bulutlu 26.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 29.06.2023 14:51

Bitlis'teki tarihi mekanlarda bayram yoğunluğu

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki tarihi mekanlarda Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Bitlis'teki tarihi mekanlarda bayram yoğunluğu

Bayram tatili dolayısıyla "Sakin Şehir" unvanına sahip Ahlat'a gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Selçuklu Meydan Mezarlığını, tarihi kümbetleri ve doğal güzellikleri geziyor.

Aydın'dan gelen Çağrı Bingöl, kentteki tarihi ve kültürel mekanları çok beğendiklerini söyledi.

Bingöl, "Bugün Ahlat'ın mağara evlerini gezdik. Daha sonra ise kümbetleri ve Selçuklu Mezarlığı'nı gezeceğiz. Buraların adını duyuyorduk ama gelmek nasip olmamıştı. Buralara gelmek isteyen herkese tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel yerler." dedi.

Ankara'dan gelen Elif İlik de "Van Gölü Ekspresi ile geldik. İlk durağımız Ahlat Selçuklu Mezarlığı oldu. Çok uzun zamandır burayı merak ediyorduk. Trenden indiğimiz andan itibaren insanlar bize çok yardımcı oldu. Burada doğa, deniz ve tarih, üçü bir arada. Buradan da Van turu yaparak, Hakkari'ye gideceğiz. Bence herkes buraları gelip görmeli." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Bitlis
Sıradaki Haber
Eğirdir'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:17
İsrail'den Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri'ye seyahat yasağı
15:14
Türkiye nükleer enerjiden elektrik üretimine hazırlanıyor
15:19
Togg, Türkmenistan'a teslim edildi
14:51
Elektrik üretimi nisanda azaldı
14:56
'Uzay macerası' temalı Antalya Kum Heykel Festivali sürüyor
14:53
Kızılırmak'a giren 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk kayıp
Arnavutköy'de karşı şeride geçen otobüs çok sayıda araca çarptı
Arnavutköy'de karşı şeride geçen otobüs çok sayıda araca çarptı
FOTO FOKUS
Düzce'de sokaklar ve bazı iş yerleri su altında kaldı
Düzce'de sokaklar ve bazı iş yerleri su altında kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ