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Güncel
AA 29.06.2023 14:25

Şırnak'ın Geçitboyu köyünde 1,5 ton kurban eti eşit şekilde dağıtıldı

Şırnak'ın Geçitboyu köyünde sürdürülen gelenek kapsamında kesilen kurbanlardan elde edilen 1,5 ton et, eşit şekilde dağıtıldı.

Şırnak'ın Geçitboyu köyünde 1,5 ton kurban eti eşit şekilde dağıtıldı
[Fotograf: AA]

Merkeze bağlı köyde üç asırlık geleneği sürdüren köylüler, her yıl Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kesilen kurbanların etlerini bir arada topladıktan sonra köydeki ailelere eşit şekilde paylaştırıyor.

Köylülerden Abdurrahman Demir, köyde bu bayram 2 büyükbaş ve 27 küçükbaş hayvanın kesildiğini söyledi.

Kurbanlıkların kesiminin, köy meydanında köy halkı tarafından yapıldığını bildiren Demir, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 20 gönüllü ile kesim yapıldı. Yaklaşık 1,5 ton kurban eti toplandı. Listede ismi olan 270 evin her birine yaklaşık 5 kilogram et düşüyor. Kurban kesen de kesmeyen de eşit şekilde pay alıyor. Bu uygulama dedelerimizden bize miras kaldı. 300 yıldır bu geleneği sürdürüyoruz. Allah onlardan razı olsun, çok güzel bir gelenek bize bıraktılar. İnşallah biz de bundan sonraki nesillere aktarırız."

"Bu geleneği sonraki nesillere aktaracağız"

Ahmet Çakır da kurban kesimine destek olmak için köy meydanına geldiğini söyledi.

Bu geleneği yaşatmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Çakır, "Köyün zengini de fakiri de herkes eşit şekilde pay alıyor. Bu geleneği sonraki nesillere aktaracağız" ifadelerini kullandı.

Mehmet Şirin Uğur ise uygulamanın örnek olduğunu dile getirerek, bu geleneğe gençler olarak sahip çıkacaklarını aktardı.

Uğur, "Bu güzel geleneği çocuklarımıza aktaracağız" dedi.

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Kurban Bayramı Şırnak
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