Parçalı Bulutlu 26.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
DHA 29.06.2023 14:40

Eğirdir'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Eğirdir'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Eğirdir Yazla Mahallesi Dağ komando Okulu Kavşağı yakınında meydana geldi.

Uğur Ali Dinçtürk idaresindeki otomobil, Eğirdir Dağ Komando Okulu önündeki kavşağı geçtikten sonra sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje, ardından karşı yönden gelen Mustafa T. idaresindeki otomobile çarptı. Kazada sürücü Uğur Ali Dinçtürk olay yerinde can verirken, her 2 otomobilde bulunan toplam 7 kişi ambulanslarla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ciddi olduğu, hayati tehlikelerinin devam ettiği ve Isparta'daki hastanelere sevk edildikleri öğrenildi.

Kaza yerindeki incelemenin ardından Uğur Ali Dinçtürk'ün cenazesi morga kaldırıldı. 

ETİKETLER
Isparta Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Şırnak'ın Geçitboyu köyünde 1,5 ton kurban eti eşit şekilde dağıtıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:17
İsrail'den Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri'ye seyahat yasağı
15:14
Türkiye nükleer enerjiden elektrik üretimine hazırlanıyor
15:19
Togg, Türkmenistan'a teslim edildi
14:51
Elektrik üretimi nisanda azaldı
14:56
'Uzay macerası' temalı Antalya Kum Heykel Festivali sürüyor
14:53
Kızılırmak'a giren 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk kayıp
Arnavutköy'de karşı şeride geçen otobüs çok sayıda araca çarptı
Arnavutköy'de karşı şeride geçen otobüs çok sayıda araca çarptı
FOTO FOKUS
Düzce'de sokaklar ve bazı iş yerleri su altında kaldı
Düzce'de sokaklar ve bazı iş yerleri su altında kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ