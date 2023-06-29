Eğirdir'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Eğirdir Yazla Mahallesi Dağ komando Okulu Kavşağı yakınında meydana geldi.

Uğur Ali Dinçtürk idaresindeki otomobil, Eğirdir Dağ Komando Okulu önündeki kavşağı geçtikten sonra sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje, ardından karşı yönden gelen Mustafa T. idaresindeki otomobile çarptı. Kazada sürücü Uğur Ali Dinçtürk olay yerinde can verirken, her 2 otomobilde bulunan toplam 7 kişi ambulanslarla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ciddi olduğu, hayati tehlikelerinin devam ettiği ve Isparta'daki hastanelere sevk edildikleri öğrenildi.

Kaza yerindeki incelemenin ardından Uğur Ali Dinçtürk'ün cenazesi morga kaldırıldı.