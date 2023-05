Zigana Dağı'nın çilesi yeni tünelle bitti, dolmuş seferleri arttı

14,5 km uzunluğu ile ülkemizin ve Avrupa’nın en uzun, çift tüplü karayolu tünellerinden olan Yeni Zigana Tüneli, Trabzon’u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum’a bağlayan ve yüksek yoğunlukta trafik yükü taşıyan güzergâhta inşa edilmesi ile birlikte pek çok avantajı da beraberinde getirdi.



Yeni Zigana Tüneli’nin inşasıyla; 12 metre genişliğindeki devlet yolu, 2x2 şeritli bölünmüş yol hâline geldi. Zigana’nın zirvesinde 2 bin 10 metre olan ve 1. tünelde bin 825 metreye indirilen kot, Yeni Zigana Tüneli ile 810 metre daha aşağı çekilerek bin 15 metreye indi. Proje sayesinde mevcut güzergâh üzerinde bulunan 90 adet viraj ortadan kalktı. Eğim yüzde 7,7’den yüzde 3,3’e düşerek yolun geometrisi iyileşti. Güzergâh 8 km kısalarak, seyahat süresi otomobiller için 30 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika düşürüldü. Bu durum her gün Trabzon-Gümüşhane ve Trabzon-Bayburt ve Trabzon-Erzurum arasında dolmuş ve otobüs sefer sayılarını arttırdı, ulaşım ücret ve masraflarını düşürdü. Her bir aracın yakıt giderlerinde 2-5 litre tasarruf sağlarken, dolmuş fiyatlarında da yüzde 10 düşüş yaşandı.



“Dağın sisinden, taşlardan kurtardık, güvenliğimiz arttı”



Tüneli ilk kez kullanan vatandaşların tünel ile ilgili övgü dolu tepkilerine şahit olduklarını söyleyen Gümüşvadi şirketi araç sürücüsü Abdurrahim Işık, “Zigana Tüneli gerçekten hayatımızı kolaylaştırdı. Çok güvenli ve konforlu yolculuk yapıyoruz. Hiç olmadığı kadar güvenli ve hızlı geliyoruz. Dağın sisinden, taşlardan kurtardık güvenliğimiz arttı. Bu da bize ekonomik olarak yansıdı. Daha az yakıt yakıyoruz. Bu da vatandaşa yansıdı bilet fiyatlarında indirim yaptık. İlk seferimizde çok heyecanlıydık, güzel bir tecrübeydi. Devletimize Allah zeval vermesin, mükemmel kaliteyle Trabzon'a geliyoruz artık. Vatandaşların konuştuklarını da duyuyoruz, şaşkınlıklarını dile getiriyorlar dağı 8 dakikada geçtik diye konuşuyorlar aralarında” dedi.



“Evimizde oturur gibi frensiz, risksiz seyahat ediyoruz”



Tünelin zamandan tasarrufun yanında sağladığı güvenlikle ilgili de konuşan Yüksel Aydın, “İnanılmaz bir nimet, tabi eski yolları bizden daha yaşlı olanlar çok daha iyi bilir. Kıymeti bilinmesi gerekir çok büyük bir velinimet. Çok memnunuz. Araçların gider noktasında avantajları oldu bu da vatandaş olarak bize de olumlu yönde yansıdı. Sağ olsunlar çalışan şirketlerimiz bu noktada bizim iyiliğimizi düşünüp indirim yaptılar çok rahat ettik. Evimizde oturur gibi, frensiz ve risksiz seyahat ediyoruz. Daha önce yollarda sis vardı, kayalar vardı, kar vardı, olumsuz hava şartlarında gidip gelirdik, şimdi çok rahat gidip geliyoruz. Tüneli kullanmak inanılmaz bir duyguydu, ben sürekli gidip gelirim Trabzon'a, önceden stres yapardık. Şu anda çok rahat ettik” diye konuştu.



“Süre azaldığı için vatandaşlar tercih ediyor, tüneli görmeye geliyor”



Seferlerde artış olduğunu aktaran sürücü Alattin Coşkun, “Zigana Dağı'nda zamandan, yakıttan her türlü tasarrufu sağlayacağız. Yol tehlikelerle doluydu, taş düşüyor, sis vardı, kışın tırlar yollarda kalıyordu. Bunlar ortadan kalktı. Bu durum seferleri de etkiliyor, artış oluyor. Vatandaşlar zaman düştüğü için, ekonomik için aşağıya geldiği için tercih ediyor, tüneli görmeye geliyor” ifadelerini kullandı.