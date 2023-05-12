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Güncel
İHA 12.05.2023 18:54

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şahıs gözaltına alındı.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
[Fotograf: İHA]

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara’dan Kastamonu’ya uyuşturucu madde getireceği tespit edilen 2 şahsın üzerinde yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Olayla ilgili G.G. ve S.Ç. gözaltına alındı.

Diğer operasyonda ise Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde bir iş yerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 25 gr esrar, 1 adet tabanca, 7 adet fişek ve 3 bin 240 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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