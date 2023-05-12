Kırşehir'de Kur'an kursunu tamamlayan çocuklar mezun oldu

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacı Sait-Safiye Akçakaya Kur'an Kursu'nda gerçekleştirilen mezuniyet töreni Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Programda konuşan İl Müftüsü Mehmet Yaman, Diyanet İşleri Başkanlığının 2014 yılından itibaren resmi olarak 4-6 yaş Kur'an kursu başlattığını anımsattı.



"Rabbim güzel duygularla çocuklarımızı yetiştirmeyi cümlemize nasip etsin"

Çocukları Allah ve peygamber sevgisi ile milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yetiştirmeye çalıştıklarını vurgulayan Yaman, "Rabbim güzel duygularla çocuklarımızı yetiştirmeyi cümlemize nasip etsin. Büyük bir emek ve sabır ile bu eğitim öğretim dönemini tamamına erdiren öğrencilerimizi tebrik ediyor, onları yetiştiren öğreticilerimize ve anne babalara, bu programa emek veren mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Mehmet Yaman, Kur'an kursu öğrencileri tarafından şiir ve ilahi okunmasının ardından öğrencilere hediye verdi.