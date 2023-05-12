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Güncel
AA 12.05.2023 20:30

Erzincan'da Togg'a yoğun ilgi

Erzincan'ın sokaklarına çıkarılan Türkiye'nin yerli otomobili Togg, vatandaşların ilgisini çekti.

Erzincan'da Togg'a yoğun ilgi
[Fotograf: AA]

AK Parti milletvekili adayı Mehmet Cavit Şireci'nin kullandığı AK Parti milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır ile AK Parti İl Başkanı Çetin Özyurt'un içerisinde bulunduğu Togg, Halit Paşa Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na getirildi.

Vatandaşlar ellerindeki meşalelerle "Anadolu kırmızısı" rengindeki aracı karşılayarak bir süre eşlik etti. Aracı yakından inceleyen vatandaşlar, fotoğraf çekip öz çekim yaptı.

Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslenen Süleyman Karaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile son Başbakan Binali Yıldırım'a Togg heyecanını yaşattıkları için teşekkür etti.

Kendisinin daha önce Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Genel Müdürlüğü yaptığını anımsatan Karaman şöyle konuştu:

"60 yıl devrim arabasının nasıl yapılamadığını tartıştık. Devrim arabası bizim için bir acıydı, çünkü yaptırmadılar ama şimdi güçleri yetmedi, devrin arabası Togg'u bizim Cumhurbaşkanımız bizim başbakanımız ve 5 babayiğit birlikte yaptı ve Erzincan'a gönderdiler."

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