Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar 08:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yüksekova'da kar yağışı etkili oldu
[Fotograf: İHA]
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yollar beyaza büründü, araçların üzeri karla kaplandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, akşam saatlerinden itibaren Bitlis ve Van’ın güneyinde yerel olarak kuvvetli; Hakkari’de ise çok kuvvetli sağanak beklendiğini, yağışların bin 700 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı belirtilmişti.
Yüksekova ilçesinde, Cilo Dağlarının yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.
İlçe merkezi ise kar yağışı sonrası beyaza büründü, araçlar karla kaplandı.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Hakkari Kar Yağışı
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