Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, akşam saatlerinden itibaren Bitlis ve Van’ın güneyinde yerel olarak kuvvetli; Hakkari’de ise çok kuvvetli sağanak beklendiğini, yağışların bin 700 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı belirtilmişti.

Yüksekova ilçesinde, Cilo Dağlarının yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.

İlçe merkezi ise kar yağışı sonrası beyaza büründü, araçlar karla kaplandı.

[Fotoğraf: İHA]



