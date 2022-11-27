Ali Paşa Mahallesi Yüceyer Caddesi'ndeki kullanılmayan üç katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Ekipler, yangını bitişik nizam durumundaki diğer binalara sıçramadan bir saatte kontrol altına alarak söndürdü.