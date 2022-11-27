Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar 07:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da üç katlı binada çıkan yangın
[Fotograf: AA]
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde üç katlı binada çıkan yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
Ali Paşa Mahallesi Yüceyer Caddesi'ndeki kullanılmayan üç katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler, yangını bitişik nizam durumundaki diğer binalara sıçramadan bir saatte kontrol altına alarak söndürdü.
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