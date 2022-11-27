Yenibosna, Çobançeşme Mahallesi, Çoruh Sokak’ta daha önceden husumetli oldukları öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Grupların birbirine açtığı ateş sonucunda 4 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.