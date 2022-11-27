Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar 06:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı
[Fotograf: İHA]
İstanbul Yenibosna’da husumetli olduğu öğrenilen iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada 4 kişi yaralandı.
Yenibosna, Çobançeşme Mahallesi, Çoruh Sokak’ta daha önceden husumetli oldukları öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı.
Grupların birbirine açtığı ateş sonucunda 4 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Etiketler: İstanbul
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