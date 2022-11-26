Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi 05:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yüksekova'da kar yağışı etkili oldu
[Fotograf: İHA]
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu, araçların üzeri karla kaplandı.
Yüksekova ilçesinde haftalardır soğuk havalar etkisini sürdürürken, akşam saatlerinde karla karışık yağmur etkisini gösterdi.
Cilo dağlarının yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.
İlçe merkezinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Araçların üzeri karla kaplandı.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Hakkari Kar Yağışı
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