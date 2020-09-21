Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri'nde alınan bilgiye göre, bir otomobilde tarihi eser olduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çalatlı köyü yakınlarında aracı durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıyan 5 sikke, Meryem ana heykeli ile 4 metal plaka ele geçirildi. B.A, A.Ö. ve O.S. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.