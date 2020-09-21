Gaziantep'de alınan bilgiye göre, Kadir Y. (24) yönetimindeki 27 DK 245 plakalı otomobil, İslahiye-Hassa kara yolu Kırıkçalı Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kepenkleri kapalı marangoz atölyesine girdi.

Kazada, sürücü yaralanırken atölyede bulunan bazı malzemeler zarar gördü.

Hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilen sürücü 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Atölyede çalışan Muhammed Türkmeni, kazanın kendilerinin çalışmadığı bir saatte meydana geldiğini ifade ederek, "Kaza biz çalışırken yaşansaydı durum daha kötü olabilirdi." ifadesini kullandı.