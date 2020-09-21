Haber Giriş: Kaynak: AA
Mersin'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Mersin'de alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 Eylül'de gözaltına alınan H.A, H.Y, S.Ç, S.Y, M.K, İ.K, E.A. ve A.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü.
Operasyonda, örgütsel içerikli ve toplatma kararı bulunan kitaplar ile dijital malzemeler ele geçirilmişti.
Son Haberler
- 16:39
- 16:40
- 16:10
- 16:07
- 15:56
Sıradaki Haber
Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz