Haber Giriş: Kaynak: AA
Elazığ'da jandarmadan öğrencilere maske ve dezenfektan
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul birinci sınıflarda yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla maske ve dezenfektan dağıtıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2020-2021 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla merkeze bağlı Tadım köyünde Tadım İlkokulu'nu ziyaret etti.
Ekipler, öğrencilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirmede bulunup, salgından korunma yollarını anlattı.
İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız da öğrencilere maske ve dezenfektan dağıttı, okul idarecileri ile öğretmenlere çiçek verdi.
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