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Adana'da polis, ilkokula başlayan öğrencilere Kovid-19 tedbirlerini anlattı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da polis, ilkokula başlayan öğrencilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri hakkında bilgi verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, kentteki ilkokullarda eğitime başlayan öğrencileri sınıflarında ziyaret etti.
Öğrencilere "Çocuk Polis Kimliği" hediye eden polis, Kovid-19 tedbirleri hakkında bilgilendirmede bulunup maske dağıttı.
Polis, velilere de tavsiyeler içeren broşürlerden dağıttı.
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