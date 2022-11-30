Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 15:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta buğday hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde bir depodan buğday çalan 3 şüpheli tutuklandı.
Melikli köyünde yaşayan C.K., evinin altındaki depodan 15 çuval buğdayın çalındığını fark ederek jandarmayı aradı.
Ekipler, şüpheliler H.K., Y.G. ve E.K.'yi yakaladı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, şüphelilerin ilçe merkezinde bir tüccara sattığı belirlenen buğday, sahibine teslim edildi.
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