Hacıbektaşoğlu, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ile Pervari'nin Köprüçay köyünü ziyaret etti.

Vatandaşlarla görüşerek taleplerini dinleyen Hacıbektaşoğlu, köy okulunu ve Köprüçay Jandarma Karakol Komutanlığını da ziyaret etti.

''Vatandaşların talepleri imkanlar dahilinde el birliğiyle yerine getirilicektir''

Yapılan hizmetlerle köylerin yaşam kalitesinin artırıldığını dile getiren Hacıbektaşoğlu,"Köy içi yollar kilitli parke taşıyla döşenerek yol, su ve alt yapı hizmetleri tamamlanmış durumda. Vatandaşlarımız tarafından dile getirilen diğer eksiklikleri de çözeceğiz" dedi.

Hacıbektaşoğlu, daha sonra Karasungur köyünde taziye ziyaretinde bulundu, güvenlik korucularıyla görüştü.

Yapımı devam eden güvenlik yolları üs bölgeleri ile köy yollarını helikopterle inceleyen Hacıbektaşoğlu, güvenlik ve asayiş ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.