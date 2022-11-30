Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 15:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da 194 orman köylüsü aileye destek sağlandı
[Fotograf: AA]
Kütahya'da orman köylülerinin kalkındırılmalarının desteklenmesi amacıyla bu yıl 194 aileye toplam 14 milyon 7 bin 558 lira destek sağlandığı bildirildi.
Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, yaptığı açıklamada, Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) projesi kapsamında, orman köylülerine desteklerin sürdüğünü belirtti.
Ödeneklerle Kütahya’daki orman köylüsü 194 ailenin ekonomisine ciddi katkı sağladıklarını aktaran Erdal Dingil, "Kütahya’daki 43 orman köyünde 89 aileye süt sığırcılığı, 39 aileye süt koyunculuğu, 19 aileye manda yetiştiriciliği, 28 aileye traktör, 5 aileye motorlu testere ve 14 aileye Şebekeye Bağlı Tipi Güneş Enerjisi Sistemi (ŞEBGES) desteği sağladık" ifadesini kullandı.
Erdal Dingil, vatandaşların daha iyi şartlarda yaşamaları için gereken gayreti göstermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Etiketler: Kütahya
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