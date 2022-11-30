Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan, depolayan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla M.C.Ü.'nün evinde arama yaptı.

Aramalarda 7 kilo 788 gram esrar ele geçiren polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından uyuşturucu ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.