Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 15:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da ekmek dağıtım aracında uyuşturucu yakalandı
[Fotograf: AA]
Kastamonu'da düzenlenen operasyonda ekmek dağıtım aracında uyuşturucu ele geçirildi.
Kastamonu Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında S.K. F.Ç. ve Ö.K.'nin uyuşturucu temin ve satışı yaptıkları tespit edildi.
Şüphelilerin ev, iş yeri ve ekmek dağıtımında kullanılan araçlarında yapılan aramada, 360 sentetik ecza hap, 25 gram uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 14 tabanca fişeği ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Etiketler: Kastamonu Narkotik Uyuşturucu
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