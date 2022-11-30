Kastamonu Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında S.K. F.Ç. ve Ö.K.'nin uyuşturucu temin ve satışı yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve ekmek dağıtımında kullanılan araçlarında yapılan aramada, 360 sentetik ecza hap, 25 gram uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 14 tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.