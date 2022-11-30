Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 15:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
[Temsili fotoğraf: AA]
Tekirdağ'da 4 gündür etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.
Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar bugün de denize açılamadı.
Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, lodosun ardından poyrazın balıkçılara zorunlu paydos ettirdiğini, hava normale döndükten sonra balıkçıların denize çıkacağını söyledi.
Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte poyrazın gün boyunca etkili olması bekleniyor.
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