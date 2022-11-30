Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fırat'ta ulaşımın yaygınlaştırılması ve gezi turlarının daha güvenli yapılabilmesi amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda nehir kıyısındaki Halfeti, Siverek ve Bozova ilçelerinde yerli ve yabancı turistlere hizmet sunan gezi teknelerine takip sistemi kuruldu.

Sistem sayesinde teknelerin konumu izleniyor, hız takibi yapılıyor.

Olası kaza durumunda teknenin yerinin belirlenmesini sağlayacak sistemle, teknelerin motor aksamı, gövde deformasyonu ve boya durumlarının kontrolleri de yapılıyor.