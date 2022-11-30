Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 14:17Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adana'da gereksiz kornaya 10 bin 780 lira ceza
[Fotograf: DHA]
Adana'da, gereksiz korna uygulamasında 55 toplu taşıma aracına toplamda 10 bin 780 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki işlek cadde ve bulvarlarda toplu taşıma araçlarına yönelik uygulama yaptı. Gereksiz korna çalan araçları belirleyen sivil ekipler, plakalarını uygulama noktalarındaki resmi ekiplere bildirdi. Araçları kontrol eden ekipler, ses ve görüntü cihazlarının da yönetmeliğe uygunluğunu kontrol etti.
Aralarında havalı korna çalanların da bulunduğu 55 toplu taşıma aracı şoförüne, halkın huzurunu bozdukları gerekçesiyle toplamda 10 bin 780 TL ceza kesildi.
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