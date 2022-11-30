Gün içinde hastaneye gelemeyen vatandaşlar için kolaylık sağlamak amacıyla belirlenen polikliniklerde hafta içi 17.00-19.00 saatleri arasında da hizmet verilmeye başlandı.

Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Mehmet Emin Karıl, acil servislerdeki yoğunluğu önlemek ve birikimlerin önüne geçmek için belirledikleri polikliniklerde mesai saatlerini uzattıklarını söyledi.

Vatandaşların mağdur olmaması için başlatılan uygulamanın talepler oldukça devam edeceğini aktaran Karıl, hastanede çeşitli branşlardaki 180 hekim ve 1500 personelle günde yaklaşık 6 bin kişiye hizmet sunduklarını kaydetti.

Karıl, vatandaşların akşam mesaiden sonra MHRS sisteminden randevu alarak muayene olabileceğini bildirdi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Furkan Koçaslan ise akşam uygulamasıyla vatandaşların hastalarını rahatlıkla getirip tedavi ettirebildiğini belirtti.

Akşam 2 saat poliklinik hizmeti verildiğini anlatan Koçaslan, "Gün içinde randevu alamayan birçok hastamız oluyordu. Akşam poliklinikleri uygulamasıyla gün içinde yaşanan yoğunluğun önlenmesi amaçlanıyor. Bu uygulamayla daha çok hastaya hizmet vermeyi hedefliyoruz." diye konuştu.