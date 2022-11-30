Milli Eğitim Bakanlığınca okullar arasındaki farklılıkları azaltarak eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek, okul iklimini güçlendirmek ve eğitim kurumlarının bakım, onarım ve donatım ihtiyaçlarını karşılayarak eğitimin niteliğini artırmak amacıyla 16 Eylül 2021 tarihinde başlatılan çalışmaları tamamlanan "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" ile 88 okula Sakarya’da 51 milyon lirayı aşan bir ödenek sağlanmış oldu.

Proje çerçevesinde yer alan okulların teknolojik altyapıları ve fiziksel olanakları iyileştirildi. Dış mekan iç mekan boya ihtiyaçları karşılandı. İhtiyacı bulunan okulların çatı onarımları gerçekleştirildi ve ıslak zeminlerde iyileştirmeler yapıldı.

Okullara müzik odası oluşturuldu, spor malzemeleri desteği sağlandı. Öğretmen odaları, bilgisayar, yazıcı, dolap, sandalye, masa gibi donatım malzemeleriyle zenginleştirildi. Okulların tümüne destek eğitim odası kazandırılırken 124 yeni ana sınıfı oluşturuldu.

Proje çerçevesinde sürdürülen çalışmaların neticesinde Milli Eğitim Bakanlığının 5 yaş okullaşma oranında yüzde 100’e ulaşma hedefi doğrultusunda Sakarya’da 5 yaş okullaşma oranı yüzde 99’u aştı.