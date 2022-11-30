Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ekim ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre, Çankırı’dan yapılan ihracat 27 milyon 97 bin dolar olarak açıklandı.

Ekim ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,2 arttığı görüldü.

Çankırı’nın 2022 yılı Ekim ayındaki ithalatı ise 16 milyon 212 bin dolar ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 oranında arttı.

Mevcut aydaki ithalat ve ihracat verileri toplanarak hesaplanan dış ticaret hacmi, Ekim ayında 43 milyon 309 bin dolar oldu.