Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 15:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Afganistan’da patlama: 15 ölü, 27 yaralı
Afganistan'da bir okula bombalı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti.
Bombalı saldırı Afganistan'ın Aybak kentindeki bir okulu hedef aldı. İlk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.
Patlamanın namaz sırasında meydana geldiği belirtildi. Olay yerine güvenlik ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.
Patlamayı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan
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